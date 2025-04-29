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Туск: Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС

Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Дональд Туск объявил о подписании двустороннего договора по строительству первой в Польше атомной электростанции. Об этом Туск рассказал после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом.

«Наше сотрудничество получило новый толчок. Наша инвестиция сегодня получила новое, лучшее соглашение. Гарантии становятся тверже, а инвестиция более уверенной. Итогом этого сотрудничество будет атомная электростанция у нас на севере», — рассказал Туск.

При этом Райт подчеркнул, что реализация атомного проекта в Польше позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест.

Уточняется, что строительство АЭС планируется в 2028 году с плановым сроком ввода объекта в промышленную эксплуатацию к 2036 году. На реализацию проекта из госбюджета будет направлено 60,2 млрд злотых ($15 млрд).

Накануне Туск заявил, что Польша планирует организовать поставки американского сжиженного газа (СПГ) на украинский рынок.