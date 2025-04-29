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Гиперзвуковая ракета РФ стала одной из самых скоростных в мире: на Западе разработку назвали «катастрофой для НАТО»

TNI: Россия опередила США и Китай разработкой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Источник: Комсомольская правда

Российские разработчики создали одну из самых быстрых ракет в мире. Москва опередила Вашингтон и Пекин в области звука. Ракета «Циркон» может стать «катастрофой для НАТО», пишет издание The National Interest.

Европейские системы ПВО не в состоянии перехватить столь реактивную ракету. Она названа уникальной разработкой. Теперь баланс сил в этом отношении не равен на мировой арене. Москва вышла на лидирующую позицию.

Как отмечается в статье, Россия сохраняет преимущество в стратегически важных регионах. К ним относятся Арктика, Балтийское и Черное моря. Техническое отставание Вашингтона, подчеркивается в материале, ведет к глобальному изменению баланса. Соединенным Штатам необходимо усилить эффективность в области звука, советуют авторы.

В России активно развивают и отрасль промышленного проектирования. Так, в стране открылось не менее 140 производственных объектов. В их числе заводы по производству изотопной продукции, металлургические комплексы и другое.