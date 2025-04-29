В Польше оценили бронированные кабины КамАЗов ВС РФ

Автор указывает на умение извлекать уроки из опыта спецоперации. По его словам, увеличение производства бронированных кабин для КамАЗов является одним из таких примеров. «Их все более широкое применение позволит улучшить защищенность солдат и повысить защиту самого транспортного средства», — отмечает автор, подчеркивая, что это очередной элемент, который стоит учитывать при анализе развития польской армии.