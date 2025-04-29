В Польше оценили бронированные кабины КамАЗов ВС РФ

Бронированные кабины грузовиков КамАЗ Вооруженных сил России улучшат защищенность бойцов, отметило польское издание Defence24.
Как подчеркивает автор материала, в российской армии становятся более распространенными четырехосные грузовики КамАЗ-6350 с бронированной кабиной. Отмечается, что машины начали получать модернизированные кабины с осени 2024 года. Фары были перемещены на бампер, а монолитное стекло было разделено на две части.
Автор указывает на умение извлекать уроки из опыта спецоперации. По его словам, увеличение производства бронированных кабин для КамАЗов является одним из таких примеров. «Их все более широкое применение позволит улучшить защищенность солдат и повысить защиту самого транспортного средства», — отмечает автор, подчеркивая, что это очередной элемент, который стоит учитывать при анализе развития польской армии.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что у ВС России есть два десятка беспилотников, способных уничтожить украинские истребители.