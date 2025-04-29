Правительство Аргентины, как и обещал президент страны Хавьер Милей, обнародовало рассекреченные документы о нацистах, сбежавших в южноамериканскую страну после Второй мировой войны. В числе военных преступников, находящихся в списке имеются данные и о враче Йозефе Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей. Полный список опубликован на сайте правительства Аргентины.
В описании ставшего публичным архива отмечается, что достоянием общественности стали более 1850 документов, которые собрали в семь досье. На портале имеются данные об Адольфе Эйхмане, которого из Аргентины похитила израильская разведка, надзирателе концлагеря Эдварде Рошмане и офицере гестапо Вальтере Кучмане.
Аргентина рассекретила 1850 документов о нацистах, сбежавших в страну. Фото: сайт правительства Аргентины.
Известно, что Александр Динкель стал главой отряда и расстреливал советских граждан. Его также осудили за истязание и изъятие наследства у жителей Донбасса.