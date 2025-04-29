Аргентина рассекретила досье на сбежавших в страну нацистов: в списке имена известных душегубов

Правительство Аргентины, как и обещал президент страны Хавьер Милей, обнародовало рассекреченные документы о нацистах, сбежавших в южноамериканскую страну после Второй мировой войны. В числе военных преступников, находящихся в списке имеются данные и о враче Йозефе Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей. Полный список опубликован на сайте правительства Аргентины.