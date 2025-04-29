Миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы американского правительства Илон Маск обеспокоился проблемами Китая. Он опознал главную из них. По словам Илона Маска, Китаю в перспективе может угрожать демографический кризис, написал он в соцсети.
Бизнесмен считает, что эта проблема остро стоит перед многими государствами. Он неоднократно отмечал низкий уровень рождаемости в странах Европы. То же коснется и Пекина, по мнению миллиардера.
«Демографический коллапс — самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле», — заключил Илон Маск.
Он также согласился с мнением о диктаторской сущности нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Илон Маск поддержал мысль о погоне бывшего комика за бесконтрольной властью.