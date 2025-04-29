Пушков: Трамп выгнал Макрона, чтобы показать лидерство

Беседа Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Изначально в зале было три стула, присутствовали Трамп, Зеленский и Макрон. В результате осталось лишь два стула — для президента США и Зеленского.