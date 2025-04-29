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Пушков: Трамп выгнал Макрона, чтобы показать лидерство

Макрон не пожал руку Трампу во время встречи в Ватикане.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не пустил французского лидера Эммануэля Макрона на беседу с Зеленским, чтобы продемонстрировать своё лидерство.

«Создаётся ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — написал Пушков в Telegram.

«Макрон рвался принять участие и для него в Соборе Святого Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси», — говорится в публикации.

Беседа Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Изначально в зале было три стула, присутствовали Трамп, Зеленский и Макрон. В результате осталось лишь два стула — для президента США и Зеленского.

Ранее сообщалось, что Макрон не пожал руку Трампу во время встречи в Ватикане.