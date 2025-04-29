Пушков: Трамп выгнал Макрона, чтобы показать лидерство

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не пустил французского лидера Эммануэля Макрона на беседу с Зеленским, чтобы продемонстрировать своё лидерство.
«Создаётся ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — написал Пушков в Telegram.
«Макрон рвался принять участие и для него в Соборе Святого Петра был заготовлен третий стул. Однако Трамп отправил его восвояси», — говорится в публикации.
Беседа Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Изначально в зале было три стула, присутствовали Трамп, Зеленский и Макрон. В результате осталось лишь два стула — для президента США и Зеленского.
Ранее сообщалось, что Макрон не пожал руку Трампу во время встречи в Ватикане.