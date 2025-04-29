Шапша сообщил об уничтожении БПЛА над Калужской областью

Российские военные сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Калужской областью, сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал и удалось избежать разрушений инфраструктуры. На место падения фрагментов дрона прибыла оперативная группа.
Напомним, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в небе над регионом российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ. Губернатор добавил, что вражеские дроны были обнаружены в двух районах.