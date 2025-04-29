Таиланд выдал России вымогателя, находившегося в международном розыске

Кроме того, в том же году члены группы вымогали у другого предпринимателя более пяти миллионов рублей, обещая общее покровительство и содействие в решении различных вопросов. Под воздействием угроз и применения насилия бизнесмен был вынужден переоформить на преступников недвижимость и права аренды земельного участка. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Личности подозреваемых были установлены, а в отношении них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.