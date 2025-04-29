Таиланд выдал России вымогателя, находившегося в международном розыске

Жителя Приморского края депортировали из Таиланда по запросу следствия в РФ.
Из Таиланда в Россию депортирован житель Приморского края, который обвиняется в вымогательствах ради получения крупного имущества. Мужчина при этом находится в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сегодня в аэропорту города Бангкока представители компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским жителя Приморского края. Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой», — заявила Волк, отметив, что целью действий злоумышленника было получение имущества в особо крупном размере. Ее слова передает ТАСС.
Как уточнила Ирина Волк, с 2008 по 2013 годы данный гражданин входил в состав преступной группы, действовавшей на территории города Арсеньев Приморского края. В марте 2013 года участники группировки напали на предпринимателя, занимающегося лесозаготовками, избили его и, угрожая огнестрельным оружием, потребовали передать им несколько миллионов рублей. В результате угроз потерпевший вынужден был отдать злоумышленникам автомобиль и сельскохозяйственную технику.
Кроме того, в том же году члены группы вымогали у другого предпринимателя более пяти миллионов рублей, обещая общее покровительство и содействие в решении различных вопросов. Под воздействием угроз и применения насилия бизнесмен был вынужден переоформить на преступников недвижимость и права аренды земельного участка. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Личности подозреваемых были установлены, а в отношении них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Однако один из обвиняемых скрылся за границей, после чего на основании запроса УМВД России по Приморскому краю был объявлен в международный розыск. В ходе оперативных мероприятий поступила информация о его возможном пребывании на территории Таиланда. В результате взаимодействия с компетентными органами страны по линии Интерпола были получены сведения о задержании разыскиваемого лица. Он будет этапирован в РФ для проведения необходимых следственных действий, отметила Ирина Волк.