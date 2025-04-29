Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Камбоджу

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу.
Как сообщили в пресс-службе ТОФ, в отряд вошли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». Они прибыли в порт Сиануквиль.
Российские моряки примут участие в протокольных мероприятиях с военнослужащими ВМС Камбоджи, а также посетят местные достопримечательности.
Ранее сообщалось, что во время плановых учений в акватории Тихого океана атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ успешно выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на полигоне Кура на полуострове Камчатка с расстояния более 1100 км.