Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Камбоджу

Ранее сообщалось, что во время плановых учений в акватории Тихого океана атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ успешно выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на полигоне Кура на полуострове Камчатка с расстояния более 1100 км.