Какой православный праздник отмечается 1 мая и что нельзя делать в день Кузьмы-огородника

На самом деле задолго до того, как вспыхнуло восстание рабочих на площади Хеймаркет в Чикаго и как первый день мая стал одним из главных праздников молодого социалистического государства СССР, первое мая среди наших предков уже имело сакральный смысл. В этот день отмечалась память Космы Халкидонского. Так как Косма Халкидонский нашим предкам-крестьянам мало о чём говорил, а в мае уже вовсю надо было работать в огороде, памятную дату в народе прозвали праздником Кузьмы-огородника. В материале расскажем всё о православных традициях встречи Первомая.
Когда празднуют Кузьму-огородника.
День Кузьмы-огородника православные отмечают первого мая. По старому стилю, то есть по юлианскому календарю, это 18 апреля. Но так как свои светские жизни мы сейчас проживаем по григорианскому календарю, для нас 18 апреля является 1 мая. Для особенно воцерковлённых людей, тех, кто отказывается жить по календарю, разработанному по приказу католического папы, первое мая так и остаётся восемнадцатым апреля. А ещё в дохристианской Руси это был день кукушки.
Суть праздника Кузьмы-огородника.
Праздник Кузьмы-огородника 1 мая для православной церкви является днём памяти святителя Космы, епископа Халкидонского. Он и его лучший друг, преподобный Авксентий, жили в IX веке в Византии. Тогда главенствующим направлением христианства в Восточной римской империи было иконоборчество. Подобно тому, как принято в иудаизме и исламе, христиане-иконоборцы запрещали изображать Бога, Иисуса и святых. Они считали, что иконы — не святые образа, а досадные останки языческих культов. Но так как иконоборцы были главенствующей церковной группировкой Византии, нормальные православные ими всячески преследовались. Косма и Авксентий как раз защищали святые иконы до последнего.
Кем был Косма Халкидонский.
Ещё каких-то пятьсот лет назад на территории города, который сейчас называется Стамбулом, возвышалась столица Восточной римской империи — Константинополь. Город был назван в честь римского императора Константина, человека, который прекратил гонения на христиан и установил веру в Христа как официальную религию своей страны. Позже Римская империя распалась на Западную и Восточную. Первая рухнула в 476 году под ударами варварских племён, в основном гуннов и вандалов. Вторая — стала легендарной Византией. В VI веке нашей эры Византия переживала свой расцвет под началом императора Юстиниана. Заметьте, всё это время византийцы, будучи православными христианами, почитали иконы.
Но через два столетия после Юстиниана, около VIII века нашей эры, в Византии развилось движение иконоборцев. Они считали, что иконы — это языческие идолы, а те христиане, что почитают святые образа, — идолопоклонники. Эту логику можно заметить и в других авраамических религиях: иудаизме, исламе. Но для христианства такой подход был как минимум непривычен. Ведь даже самые первые последователи Спасителя, скрываясь в катакомбах от языческих римских карателей, всё равно изображали Иисуса Христа, потому что его образ должен был служить им в качестве проводника в Царствие Небесное.
Но иконоборцев это не интересовало. В 730 году император Византии Лев III Исавр запретил почитание икон. Люди начали приходить в храмы, уничтожать святые образа, фрески, мозаики. Это была ужасная потеря для христианского искусства. За 57 лет иконоборцы разрушили тысячи храмов и сожгли тысячи икон. Только в 787 году императрица Ирина снова разрешила почитать иконы. Но ненавистники святых образов были всё ещё сильны. И как раз в это время святитель Косма стал епископом области под названием Халкидон. Ещё один император Византии, тоже Лев, опять издал указ об удалении икон из храмов. Косма ему не подчинился, в ответ был изгнан с кафедры и послан в заточение. До конца своей жизни Косма не отказывался от своих взглядов, ведь они были по-настоящему православными. А вот иконоборчество вошло в историю как разрушительная ересь.
Традиции и обычаи на Кузьму-огородника 1 мая.
У русского народа было достаточно своих традиций на Кузьму-огородника. Традиционно этот день посвящали посеву, причём в основном моркови и свёклы. Эти растения должны были кормить весь год, если с другими сельхозкультурами не повезёт. Благословение семян — это очень устойчивая славянская первомайская традиция. Семена вымачивают в весенней родниковой воде вдали от чужих глаз — иначе урожай будет плохой. Мужчинам на Кузьму-огородника 1 мая, внезапно, нельзя работать в огороде. Наши предки считали, что женщины там справляются лучше и эффективнее, а парни, наоборот, способствуют цветению, но не урожаю. К тому же в некоторых областях одновременно с вымачиванием семян в родник бросали медную монетку.
Кузьма-огородник: приметы на 1 мая.
Так как день Кузьмы-огородника приходится на 1 мая, то у наших предков появилось множество примет на этот случай. В основном приметы касаются погоды. От того, что творилось за окном 1 мая, зависела обстановка всего весеннего месяца, последнего в году. Сейчас расскажем некоторые приметы.
Если на Кузьму-огородника жарко, то с 15 мая жди похолодания. Если 1 мая выдалось прохладным, то весь месяц будет солнечным и тёплым. На Кузьму-огородника дождь — лето будет сухое. Если 1 мая в лесу начинает куковать кукушка — пора сеять лён. Если кукушка летает по деревне, скоро будет пожар. В ночь на 1 мая снятся вещие сны.
Как провести 1 мая, зная, что это день Космы Халкидонского.
Первомай, День Кузьмы-огородника, день памяти Космы Халкидонского — у этого дня много названий. И если вы хотите провести его по христианским канонам, то добро пожаловать в храм! Там вы застанете специальную службу, а также сможете посмотреть на иконы и даже поставить по свечке перед некоторыми из них. Если бы не Косма Халкидонский, у нас не было бы такой возможности.
Что можно делать на Кузьму-огородника 1 мая.
Если вы хотите провести этот православный праздник правильно, так, чтобы сам Косма улыбался вам с небес, нужно знать несколько важных правил. На каждый церковный праздник что-то можно делать, а что-то делать строго запрещено. Сейчас расскажем, что на Кузьму-огородника делать разрешается.
Сажать морковь и свёклу. Ставить свечки перед иконами. На один день вернуть себе постную диету. Вымочить в первом за день дождике свои волосы: они будут лучше расти.
Что нельзя делать на Кузьму-огородника.
Вместе с тем наши предки подготовили целый ряд запретов на Кузьму-огородника. Их ни в коем случае нельзя было нарушать, иначе в опасности оказывался урожай, а значит, и выживание всей деревни. Сейчас расскажем, что именно нельзя делать на Кузьму-огородника 1 мая.
Нельзя заниматься домашними делами. Нельзя устраивать шумные попойки. Нельзя играть в азартные игры. Не стоит менять внешность, например, стричься. Лучше не спать весь день, ведь так вы можете упустить своё счастье.
Оказывается, всем с детства знакомый Первомай — это серьёзный православный праздник, установленный в честь святителя и епископа Космы, потому что он защищал иконы от иконоборцев. В русской народной традиции он превратился в день Кузьмы-огородника, потому что именно первого мая женщины должны были работать на огородах. Мужчинам же на огородах работать запрещалось. Посмотрите гайд Life.ru о том, как и что сажать в мае.
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