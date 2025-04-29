Какой православный праздник отмечается 1 мая и что нельзя делать в день Кузьмы-огородника

Но иконоборцев это не интересовало. В 730 году император Византии Лев III Исавр запретил почитание икон. Люди начали приходить в храмы, уничтожать святые образа, фрески, мозаики. Это была ужасная потеря для христианского искусства. За 57 лет иконоборцы разрушили тысячи храмов и сожгли тысячи икон. Только в 787 году императрица Ирина снова разрешила почитать иконы. Но ненавистники святых образов были всё ещё сильны. И как раз в это время святитель Косма стал епископом области под названием Халкидон. Ещё один император Византии, тоже Лев, опять издал указ об удалении икон из храмов. Косма ему не подчинился, в ответ был изгнан с кафедры и послан в заточение. До конца своей жизни Косма не отказывался от своих взглядов, ведь они были по-настоящему православными. А вот иконоборчество вошло в историю как разрушительная ересь.