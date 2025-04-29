Угроза в облаке: Врач предупредила, чем опасно пассивное парение электронных сигарет

Исследования показывают, что вторичный пар сохраняет до 90% никотина от исходного состава, который легко проникает в организм через слизистые оболочки некурящих людей. Особую опасность это представляет для детей и беременных женщин, так как никотин негативно влияет на развитие нервной системы. Кроме того, в составе аэрозоля обнаружены канцерогенные вещества — формальдегид, ацетальдегид и тяжёлые металлы (свинец, хром, никель), образующиеся при нагревании жидкости.