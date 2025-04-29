Угроза в облаке: Врач предупредила, чем опасно пассивное парение электронных сигарет

Исследования показывают, что вторичный пар сохраняет до 90% никотина от исходного состава, который легко проникает в организм через слизистые оболочки некурящих людей. Особую опасность это представляет для детей и беременных женщин, так как никотин негативно влияет на развитие нервной системы. Кроме того, в составе аэрозоля обнаружены канцерогенные вещества — формальдегид, ацетальдегид и тяжёлые металлы (свинец, хром, никель), образующиеся при нагревании жидкости.
У пассивных курильщиков вейпов отмечается повышение маркеров окислительного стресса и воспаления в дыхательных путях. Многие любители электронных сигарет вейпят на улице на ходу, образуя вокруг себя целые облака вейпового пара. Сквозь этот пар проходят некурящие люди, испытывая на себе пассивное воздействие аэрозолей.
Александра Филёва.
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».
Риски пассивного вейпинга хотя и не во всём совпадают с рисками от «традиционного» пассивного курения, однако требуют повышенного внимания. Долгосрочные последствия такого воздействия ещё только предстоит изучить.
«А пока учёные проводят исследования, важно ограничивать использование электронных сигарет в присутствии некурящих», — заключила Филёва.
Ранее Life.ru сообщал, что зумеры обзавелись синдромом «вечной болезни» из-за вейпов. Сегодня у каждого второго подростка-вейпера обнаруживается раздражение слизистой.