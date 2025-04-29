Несколько солдат Вооружённых сил Украины сбежали с украинской позиции около населённого пункта Локня в Сумской области, информирует Telegram-канал «Северный ветер».
Речь идёт о группе военнослужащих, которые были насильно мобилизованы в Одессе.
В сообщении сказано, что мобилизованные одесситы успешно скрылись в лесном массиве.
«В северной части Локни (Сумская область) группа, насильно мобилизованных жителей Одессы из состава 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, самовольно оставила позиции и смогла организованно скрыться в лесных массивах», — говорится в публикации.
Напомним, в апреле Киев продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине.
Ранее сообщалось, что житель Одессы, уплывший на лодке к ВС РФ, призвал украинцев бежать.