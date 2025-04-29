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Мобилизованные одесситы дезертировали с позиций ВСУ в районе сумской Локни

Солдаты ВСУ успешно скрылись в лесном массиве.

Источник: Аргументы и факты

Несколько солдат Вооружённых сил Украины сбежали с украинской позиции около населённого пункта Локня в Сумской области, информирует Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идёт о группе военнослужащих, которые были насильно мобилизованы в Одессе.

В сообщении сказано, что мобилизованные одесситы успешно скрылись в лесном массиве.

«В северной части Локни (Сумская область) группа, насильно мобилизованных жителей Одессы из состава 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, самовольно оставила позиции и смогла организованно скрыться в лесных массивах», — говорится в публикации.

Напомним, в апреле Киев продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине.

Ранее сообщалось, что житель Одессы, уплывший на лодке к ВС РФ, призвал украинцев бежать.