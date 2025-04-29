В Совфеде объяснили, почему Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским: амбиции взяли верх

Об унизительном для главы Пятой Республики диалоге в Ватикане на похоронах Папы Римского стало известно благодаря специалисту, умеющему читать по губам. Он сообщил, что Трамп, по сути выгнал Макрона с переговоров с Зеленским. Он сказал ему: «Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь». Зеленский, послушно соглашаясь, закивал головой.