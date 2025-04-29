Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не позволил присоединиться французскому лидеру Эммануэлю Макрону к беседе с Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть свою ведущую роль. С таким предположением в Telegram-канале поделился глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — признался сенатор.
Об унизительном для главы Пятой Республики диалоге в Ватикане на похоронах Папы Римского стало известно благодаря специалисту, умеющему читать по губам. Он сообщил, что Трамп, по сути выгнал Макрона с переговоров с Зеленским. Он сказал ему: «Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь». Зеленский, послушно соглашаясь, закивал головой.
По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, президент США Дональд Трамп оставил ясный знак всем разжигателям украинского конфликта, почти что выгнав лидера Франции Эммануэля Макрона со встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне в Ватикане.