Кнайсль рассказала о трёх этапах вероятного мирного процесса по Украине

Бывший глава австрийского МИД Карин Кнайсль в интервью ТАСС высказала мнение, что техническое перемирие может положить начало трехэтапному процессу мирного урегулирования украинского конфликта.
«И только после этого, при наличии мониторинга и механизмов контроля, можно будет говорить о начале мирного процесса. До этого необходимо пройти еще множество этапов», — пояснила экс-министр иностранных дел Австрии.
Дипломат акцентировала, что успешное завершение мирного процесса потребует заключения принципиально новых, более масштабных договоренностей по безопасности. Они должны охватывать не только Россию, Украину и США, но и другие заинтересованные стороны.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет полного прекращения огня на Украине. Ливитт также подчеркнула, что Москва и Киев должны начать мирные переговоры, чтобы выйти из кризиса.