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Кнайсль рассказала о трёх этапах вероятного мирного процесса по Украине

Экс-министр иностранных дел Австрии рассказала, что техническое перемирие может стать первым из трех этапов мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава австрийского МИД Карин Кнайсль в интервью ТАСС высказала мнение, что техническое перемирие может положить начало трехэтапному процессу мирного урегулирования украинского конфликта.

«И только после этого, при наличии мониторинга и механизмов контроля, можно будет говорить о начале мирного процесса. До этого необходимо пройти еще множество этапов», — пояснила экс-министр иностранных дел Австрии.

Дипломат акцентировала, что успешное завершение мирного процесса потребует заключения принципиально новых, более масштабных договоренностей по безопасности. Они должны охватывать не только Россию, Украину и США, но и другие заинтересованные стороны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет полного прекращения огня на Украине. Ливитт также подчеркнула, что Москва и Киев должны начать мирные переговоры, чтобы выйти из кризиса.