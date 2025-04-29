Счетная палата выявила ухудшение состояния воды на Дальнем Востоке

Счетная палата (СП) России, а также профильные ведомства Приморского и Хабаровского краёв установили ухудшение качества воды и водных сооружений на Дальнем Востоке.
Как передает ТАСС со ссылкой на результаты проверки, обнаружено ухудшение санитарного состояния воды и рост числа гидротехнических сооружений с плохим уровнем безопасности. Специалисты также отметили недостаточный госконтроль за использованием бюджетных средств.
Согласно представленным данным, за четыре года, в период с 2020 по 2024 годы, на охрану водных объектов этого региона выделили 17,8 млрд рублей, однако «проверка показала, что в проверяемом периоде санитарное качество воды в водных объектах Дальнего Востока ухудшилось».
В качестве одной из причин ухудшения состояния воды назвали сброс неочищенных сточных вод, в том числе с территорий сопредельных стран.
Аудитор от СП Сергей Мамедов отметил, что Россия не проводит совместный мониторинг водоемов и не имеет систему взаимного информирования по работам, связанным с пограничными водными объектами.
По данным Ростехнадзора, из 743 гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке 429 имеют неудовлетворительный уровень безопасности, а в ходе заключения контрактов на строительство или ремонт некоторых гидротехнических сооружений отмечены нарушения.
Как писал сайт KP.RU, в Счетной палате заявили, что за последние пять лет качество воды в Амуре ухудшилось почти на 25%, а загрязнителей среды стало гораздо больше.