Счетная палата выявила ухудшение состояния воды на Дальнем Востоке

Согласно представленным данным, за четыре года, в период с 2020 по 2024 годы, на охрану водных объектов этого региона выделили 17,8 млрд рублей, однако «проверка показала, что в проверяемом периоде санитарное качество воды в водных объектах Дальнего Востока ухудшилось».