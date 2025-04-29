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Маск: главной проблемой КНР в будущем станет демографический коллапс

Значительное падение уровня рождаемости во всём мире самой большой угрозой, отметил американский предприниматель.

Источник: Аргументы и факты

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, в долгосрочной перспективе Китай столкнётся с серьёзной проблемой — демографическим кризисом.

«Это касается не только Китая, но и почти всех стран мира», — отметил Маск в своём аккаунте в социальной сети.

В декабре Маск назвал снижение рождаемости во всём мире одной из самых серьёзных угроз, с которыми когда-либо сталкивалось человечество.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что численность населения его страны перейдёт от роста к сокращению через 10 лет, а это угроза для государства.