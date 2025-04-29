Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдых для россиян в майские праздники стал дороже

В преддверии майских праздников стоимость турпакетов по России возросла до 84 тысяч рублей. При этом увеличился спрос на внутренний туризм и средняя стоимость проживания в отелях в городах страны. Об этом сообщили сервисы, специализирующиеся на отдыхе.

Перед майскими праздниками в отелях Крыма увеличился спрос.

В преддверии майских праздников стоимость турпакетов по России возросла до 84 тысяч рублей. При этом увеличился спрос на внутренний туризм и средняя стоимость проживания в отелях в городах страны. Об этом сообщили сервисы, специализирующиеся на отдыхе.

«Турпакеты по России подорожали на 16,7%, до 84 тысяч рублей», — передает «Коммерсант». Также отмечается, что в период майских праздников с 1 по 11 мая средняя стоимость проживания в гостиницах увеличилась на 19% (6,3 тысячи рублей за ночь) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в данных сервиса «Островок».

При этом на платформе «Яндекс Путешествия» отметили рост цен на 18% (8,5 тысячи рублей за ночь), а специалисты OneTwoTrip зафиксировали подорожание на 12% (девять тысяч рублей). Ключевыми факторами, способствовавшими росту цен, стали высокий спрос на внутренний туризм и увеличение числа бронирований в отелях категории пять звезд (рост на 35%). Несмотря на наличие конкуренции со стороны зарубежных направлений, внутренние маршруты по-прежнему остаются приоритетными — на них приходится около 70% всех поездок.

Среди регионов наиболее существенный прирост бронирований гостиниц отмечен в Крыму — в 1,5 раза, и в Дагестане — в 2,5 раза. Значительный интерес туристы проявляют и к небольшим городам: в Рыбинске количество бронирований увеличилось на 72%, в Переславле-Залесском — на 50%, а в Угличе — на 48%. Среди популярных направлений для отдыха традиционно остаются Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Цены на жилье в них поднялись на 15−20%. В Калининградской области рост этого показателя достиг 30−40%. При этом более половины путешественников (54%) отдают предпочтение апартаментам или гостиницам без звездной классификации. На данный момент прогнозируется, что в Волгограде уровень загрузки отелей будет на уровне 92%, а на Алтае — около 75%.