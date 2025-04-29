Отдых для россиян в майские праздники стал дороже

Среди регионов наиболее существенный прирост бронирований гостиниц отмечен в Крыму — в 1,5 раза, и в Дагестане — в 2,5 раза. Значительный интерес туристы проявляют и к небольшим городам: в Рыбинске количество бронирований увеличилось на 72%, в Переславле-Залесском — на 50%, а в Угличе — на 48%. Среди популярных направлений для отдыха традиционно остаются Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Цены на жилье в них поднялись на 15−20%. В Калининградской области рост этого показателя достиг 30−40%. При этом более половины путешественников (54%) отдают предпочтение апартаментам или гостиницам без звездной классификации. На данный момент прогнозируется, что в Волгограде уровень загрузки отелей будет на уровне 92%, а на Алтае — около 75%.