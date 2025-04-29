Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Гуева рассказал, как хоронил родителей под обстрелами ВСУ

По словам мужчины, его скончавшуюся мать пришлось везти на кладбище на садовой тачке.

Источник: Аргументы и факты

Жителю курского села Гуево пришлось хоронить отца и мать во время обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом мужчина рассказал ТАСС.

По словам собеседника агентства, его отец, страдавший болезнью Паркинсона, а также имевший проблемы с желудком и ногами, скончался в конце прошлого года, мать — в январе 2025-го.

Житель села рассказал, что сам хоронил мать, поскольку люди опасались выходить из села.

«Маму до кладбища уже сами везли на садовой тачке. Тогда люди боялись выезжать», — сказал собеседник агентства.

Ранее житель Гуева рассказал, что ВСУ били по селу кассетными боеприпасами.