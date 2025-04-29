Житель Гуева рассказал, как хоронил родителей под обстрелами ВСУ

Жителю курского села Гуево пришлось хоронить отца и мать во время обстрелов населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом мужчина рассказал ТАСС.
По словам собеседника агентства, его отец, страдавший болезнью Паркинсона, а также имевший проблемы с желудком и ногами, скончался в конце прошлого года, мать — в январе 2025-го.
Житель села рассказал, что сам хоронил мать, поскольку люди опасались выходить из села.
«Маму до кладбища уже сами везли на садовой тачке. Тогда люди боялись выезжать», — сказал собеседник агентства.
Ранее житель Гуева рассказал, что ВСУ били по селу кассетными боеприпасами.