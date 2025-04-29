ФСБ раскрыла архивы о преступлениях в Донбассе пособника нацистов Динкеля

Управление ФСБ по ДНР в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обнародовало рассекреченные архивные материалы, в том числе видеозаписи и документы, свидетельствующие о зверствах пособника нацистов Александра Динкеля против мирных советских граждан. Преступления были совершены в период с 1941 по 1943 год на территории Донбасса. В опубликованных материалах представлены показания очевидцев и признания самих преступников.
Как сообщает ТАСС, Динкель лично руководил карательным отрядом и собственноручно казнил десятки советских граждан. Он также отдавал преступные приказы другим предателям, среди которых упоминаются Петр Сирик и Иван Пономарев.
Рассекреченные в 2024 году документы содержат показания свидетелей, протоколы допросов, материалы очных ставок между обвиняемыми, протокол эксгумации тел жертв, а также приговор суда — смертную казнь, вынесенную Динкелю в июне 1973 года. Отмечается, что в 1941 году в селе Ново-Бахметьево немецкие оккупанты совместно с Динкелем учинили расстрел 36 советских граждан.
После окончания Второй мировой войны Динкель обосновался в Западной Германии, где в 1948 году получил гражданство ФРГ. Он был задержан 1 июня 1972 года во время визита в Златоуст Челябинской области, куда приехал навестить свою бывшую жену и общего ребенка.
Военный трибунал Краснознаменного Киевского военного округа 13 июня 1973 года приговорил Динкеля к высшей мере наказания — смертной казни. Попытки смягчить приговор, включая обращения посольства ФРГ в Москве в советский МИД с ходатайством о помиловании, не увенчались успехом. Верховный суд СССР настаивал на оставлении приговора в силе. Тем не менее, супруге Динкеля Лине удалось добиться того, чтобы в защиту пособника нацистов выступил президент ФРГ Густав Хайнеман. В результате президиум Верховного Совета заменил смертную казнь на 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила материалы о немецких пропагандистах в период ВОВ.