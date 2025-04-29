ФСБ раскрыла архивы о преступлениях в Донбассе пособника нацистов Динкеля

Военный трибунал Краснознаменного Киевского военного округа 13 июня 1973 года приговорил Динкеля к высшей мере наказания — смертной казни. Попытки смягчить приговор, включая обращения посольства ФРГ в Москве в советский МИД с ходатайством о помиловании, не увенчались успехом. Верховный суд СССР настаивал на оставлении приговора в силе. Тем не менее, супруге Динкеля Лине удалось добиться того, чтобы в защиту пособника нацистов выступил президент ФРГ Густав Хайнеман. В результате президиум Верховного Совета заменил смертную казнь на 15 лет лишения свободы.