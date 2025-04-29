В Университете Кертина установили новую дату падения метеорита в Шотландии

Ученые из австралийского Университета Кертина выяснили, что огромный метеорит упал на северо-западе Шотландии недалеко от города Уллапул примерно на 200 млн лет позже, чем считалось ранее. Результаты их исследования публикует ЕurekАlert.
Так, ранее считалось, что астероид диаметром около километра упал 1,2 млрд лет назад в пролив Минча, разделяющий острова Льюиса и Харриса. В результате столкновения небесного тела с планетой образовался пласт горных пород, который содержит важные подсказки о древнем прошлом Земли.
«Когда падает метеорит, он частично сбрасывает атомные часы внутри кристаллов циркона, и эти “сломанные часы” часто невозможно датировать, но мы разработали модель, чтобы реконструировать, когда произошло возмущение, подтвердив, что столкновение произошло 990 млн лет назад», — рассказал ведущий автор исследования, профессор Крис Киркланд.
Напомним, ранее сообщалось, что семь звезд могут обладать сферами Дайсона. Они являются признаком существования внеземных цивилизаций.