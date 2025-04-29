В Университете Кертина установили новую дату падения метеорита в Шотландии

Так, ранее считалось, что астероид диаметром около километра упал 1,2 млрд лет назад в пролив Минча, разделяющий острова Льюиса и Харриса. В результате столкновения небесного тела с планетой образовался пласт горных пород, который содержит важные подсказки о древнем прошлом Земли.