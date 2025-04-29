Патрушев: подвиг советских войск помнят там, где свирепствует русофобия

Память о подвиге советских воинов и их союзников во время Великой Отечественной войны хранят даже в тех странах, где сегодня «свирепствует русофобия», заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
Он привел в пример Великобританию, где в городе Лондондерри установлен памятник в честь арктических конвоев с упоминанием вклада советских моряков, передает ТАСС.
По словам Патрушева, тема северных конвоев может стать хорошей основной для возобновления контактов с музейными, образовательными и ветеранскими организациями стран антигитлеровской коалиции.
Он назвал чрезвычайно важной и нужной работу по увековечиванию памяти моряков полярных конвоев и напомнил о планах создать в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова отдельный музей, посвященный истории и наследию северных и других союзных конвоев.
Помощник президента также отмечал, что страны Запада бредят сценариями ядерного апокалипсиса.