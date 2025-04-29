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Патрушев: подвиг советских войск помнят там, где свирепствует русофобия

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что о подвиге советских воинов помнят даже там, где сегодня свирепствует русофобия.

Источник: Аргументы и факты

Память о подвиге советских воинов и их союзников во время Великой Отечественной войны хранят даже в тех странах, где сегодня «свирепствует русофобия», заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Он привел в пример Великобританию, где в городе Лондондерри установлен памятник в честь арктических конвоев с упоминанием вклада советских моряков, передает ТАСС.

По словам Патрушева, тема северных конвоев может стать хорошей основной для возобновления контактов с музейными, образовательными и ветеранскими организациями стран антигитлеровской коалиции.

Он назвал чрезвычайно важной и нужной работу по увековечиванию памяти моряков полярных конвоев и напомнил о планах создать в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова отдельный музей, посвященный истории и наследию северных и других союзных конвоев.

Помощник президента также отмечал, что страны Запада бредят сценариями ядерного апокалипсиса.