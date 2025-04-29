Перезагрузка личной жизни: Экстрасенс назвала знаки зодиака, которым повезёт в любви в мае 2025

Ракам по гороскопу май 2025 года принесёт не столько бурную страсть, сколько глубокое чувство защищённости и эмоционального комфорта. Вы вдруг заметите, как много людей вокруг действительно ценят и любят вас — семья, друзья, коллеги будут необычайно внимательны и заботливы. Такая атмосфера всеобщей любви создаст идеальную почву для романтических чувств. Одинокие носители знака зодиака Рак могут встретить человека, который сначала покажется просто хорошим другом, но быстро перерастёт эту роль. А те, кто уже в отношениях, почувствуют, как партнёр раскрывается с новой, более нежной стороны — словно вы снова на первых свиданиях.