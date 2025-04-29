Синоптик назвал Life.ru дату, когда москвичи смогут спрятать зимнюю одежду подальше

Он отметил, что, хотя заморозки в начале этой недели и напугали жителей, серьёзных холодов в ближайшее время ждать не стоит.
Несмотря на то, что неделя в столичном регионе началась с заморозков — в Москве было до минус полутора, а по Московской области до минус шести, в ближайшие дни и в начале мая каких-то серьёзных холодов не ожидается.
Никита Поповнин.
Синоптик.
Специалист подчеркнул, что вместо температурных качелей, которые наблюдались в апреле, москвичей ждёт климатическая нестабильность в виде осадков, солнца и облачности. Тем не менее он рекомендует не спешить переходить на лёгкую одежду.
«В самый ненастный день недели ожидается вторник с температурой воздуха +6, +7 градусов. Это ниже нормы почти на 10 градусов. Будут дожди и облачное небо. При этом также будет и значительный ветер до 13−14 метров в секунду», — добавил Поповнин.
По словам Поповнина, уже к концу недели температура воздуха стабилизируется и приблизится к нормальным майским значениям. А пока москвичам лучше держать под рукой лёгкие куртки и зонты, и придержать прогулки в шортах до более комфортной погоды.
В апреле погода в столице установила уже несколько температурных рекордов. При этом ко Дню Победы во все регионы Центральной России должно прийти комфортное тепло, днём воздух будет прогреваться до +18 градусов.