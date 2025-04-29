За каждой надписью судьба человека: граффити на Рейхстаге, история их появления. Фоторепортаж

В мае 1945 года на Рейхстаге было сделано не менее 25 тысяч надписей Евгений Коктыш / РИА НовостиПосле войны здание Рейхстага долгое время оставалось в полуразрушенном состоянии. В 1960-х годах в ходе ремонта надписи были скрыты под гипсокартонными панелями Евгений Тиханов / РИА НовостиОднако во время масштабной реконструкции в 1995—1999 годах, которую возглавил британский архитектор Норман Фостер, было принято решение сохранить часть этих исторических граффити П. Киселев/Президентская библиотека/ТАСССейчас, прогуливаясь по коридорам Бундестага, можно увидеть надписи вроде «Гитлер капут», «Мы из Астрахани» или просто фамилии: Иванов, Жученко, Золотаревский. Эти следы прошлого стали частью архитектурного облика здания и служат напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за мир А. Морозов/Красная звезда/ТАСССтены Рейхстага, в котором сегодня размещается парламент Германии, сохранили более 700 имен советских солдат-победителей А. Морозов/Красная звезда/ТАССРешение сохранить эти надписи вызвало споры в немецком обществе. Некоторые политики предлагали удалить их, считая неподобающими для современного парламента. Однако большинство депутатов и общественность поддержали сохранение граффити как важного исторического свидетельства Борис Соколов / РИА НовостиСегодня эти надписи доступны для обозрения во время экскурсий по Рейхстагу. Они напоминают о трагических и героических страницах истории, о мужестве и жертвах, принесенных ради победы над нацизмом. Сохранение этих «автографов Победы» стало символом памяти и примирения между народами Леонид Коробов / РИА НовостиНемцы сохранили и законсервировали эти надписи, обработав их сжатым воздухом, а потом еще и специальным составом. За каждой надписью на стене — судьба человека РИА НовостиИсторию решили не стирать со стен, а оставили все как есть, для потомков — чтобы помнили Виталий Савельев / РИА Новости.