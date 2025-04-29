Продюсер Дзюник связал долги Агузаровой с ее саморазрушительным поведением

Долги и приостановка выступлений певицы Жанны Агузаровой связаны с ее поведением во время концертов и гастролей. Об этом в комментарии aif.ru сказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
«Агузарова была талантливая, яркая, неординарная. Но ее саморазрушительный образ жизни сделал финал ее карьеры трагическим. Агузарова из тех артистов, кто может сорвать любое выступление. Но при этом, хочет получать стопроцентную предоплату. Сколько раз было такое, что вроде бы все соглашались, деньги отправлены, но она резко вырубает телефон и всё. И ее не найти. Она просто взяла и на Марс улетела. Очень непредсказуемый артист. Отсюда невостребованность, отсюда и долги», — рассказал Леонид Дзюник.
По словам продюсера, Агузарова могла бросить группу «Браво» прямо во время юбилейного гастрольного тура и пропасть.
Ранее стало известно, что Московский суд взыскал с певицы долг по коммунальным платежам. С иском к Агузаровой обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма задолженности не сообщается.
В конце прошлого года популярные Telegram-каналы сообщили, что Жанна Агузарова приостановила выступления в России.