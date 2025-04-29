Продюсер Дзюник связал долги Агузаровой с ее саморазрушительным поведением

«Агузарова была талантливая, яркая, неординарная. Но ее саморазрушительный образ жизни сделал финал ее карьеры трагическим. Агузарова из тех артистов, кто может сорвать любое выступление. Но при этом, хочет получать стопроцентную предоплату. Сколько раз было такое, что вроде бы все соглашались, деньги отправлены, но она резко вырубает телефон и всё. И ее не найти. Она просто взяла и на Марс улетела. Очень непредсказуемый артист. Отсюда невостребованность, отсюда и долги», — рассказал Леонид Дзюник.