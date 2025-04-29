Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Нижегородскую область с помощью 8 беспилотников типа «Лютый»

Вечером и ночью Вооружённые силы Украины предприняли атаку на Нижегородскую область, использовав восемь беспилотников типа «Лютый» с фугасными боеприпасами. По данным SHOT, один из аппаратов был уничтожен силами ПВО в районе Дзержинска.

Источник: Life.ru

Особую опасность представляли три БПЛА, у которых после перехвата не произошла детонация боевой части. В настоящее время на местах их падения проводятся работы по обезвреживанию с участием сапёров и аварийно-спасательных служб.

Предварительные данные указывают, что запуск дронов был осуществлён с территории Хмельницкой области Украины. К счастью, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Всего за вечер 28 апреля и ночь 29 апреля российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, сбив 91 украинский беспилотник в различных регионах страны. О пострадавших не сообщалось.