ВСУ атаковали Нижегородскую область с помощью 8 беспилотников типа «Лютый»

Особую опасность представляли три БПЛА, у которых после перехвата не произошла детонация боевой части. В настоящее время на местах их падения проводятся работы по обезвреживанию с участием сапёров и аварийно-спасательных служб.
Предварительные данные указывают, что запуск дронов был осуществлён с территории Хмельницкой области Украины. К счастью, жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
Всего за вечер 28 апреля и ночь 29 апреля российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, сбив 91 украинский беспилотник в различных регионах страны. О пострадавших не сообщалось.