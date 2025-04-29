Создан умный ортез с возможностью программирования жесткости

«Преимущества разработанного ортеза в том, что его можно изготовить индивидуально для конкретного пациента и варьировать жесткость фиксации, это повышает эффективность реабилитации пациентов при травмах связок и некоторых видах переломов. Изделие рентгенопрозрачно, позволяет коже дышать и не боится воды — в отличие от тканевых ортезов с ним можно принимать душ», — рассказала автор разработки, студентка 4 курса Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Анастасия Смагина.