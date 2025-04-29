Заслуженный, достойный, известный: Римско-католический епископ оценил шансы представителя России стать Папой Римским

Избрание россиянина в качестве Папы Римского — нереалистичный сценарий. Об этом РИА Новости заявил вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
Священник отметил, что уже многие века участники конклава выбирают Папой Римским «самых заслуженных, достойных и известных в Церкви».
«Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет», — рассказал Дубинин.
Накануне глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о кандидатах на пост Папы Римского. По его словам, среди них встречаются как хранители традиционных ценностей, так и реформисты.
28 апреля в Ватикане началась подготовка к конклаву, который соберётся 7 мая для избрания нового главы католической церкви. Это связано с уходом из жизни Папы Франциска, которому было 88 лет.