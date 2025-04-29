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Брутян и Прилучный впервые показали видео с двухлетним сыном Микаэлем

Актриса Зепюр Брутян, жена актёра Павла Прилучного, опубликовала в своих соцсетях видео с маленьким сыном. Пост был посвящён Микаэлю, которому исполнилось 2 года.

Источник: Life.ru

Брутян опубликовала минутное видео, которое состоит из нарезки с кадрами, где видно лицо малыша. Также на видео запечатлено, как родители проводят время с двухлетним Микаэлем.

Сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zepyur_brutyan.

«28.04.2023. Микаэль — ты наше самое большое счастье! Спасибо, что выбрал нас! Мы с папой очень любим тебя и сделаем всё, чтобы ты был самым счастливым», — написала Брутян.

Напомним, что Павел Прилучный ранее выиграл судебное дело по алиментам с Агатой Муцениеце. Перед этим она добилась увеличения выплат в десять раз, в результате актёр должен был передать ей 1,5 миллиона рублей.