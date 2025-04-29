Найден алгоритм, который сделает ферроэлектрическую память менее «забывчивой»

Для проверки работы этой модели исследователи сравнили результаты проведенных при ее помощи вычислений с данными опытов, в рамках которых физики изучили перемены в коэрцитивном напряжении «флешки» на базе пленки из оксидов циркония и гафния. Расчетные и экспериментальные данные совпали друг с другом, что позволяет использовать разработку Чуприк и ее коллег как для оценки свойств разрабатываемых материалов для ферроэлектрической памяти, так и при проектировании долговечных ячеек памяти на базе уже существующих ферроэлектриков.