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Аргентина рассекретила досье на сбежавших в страну нацистских преступниках

Опубликованный архив включает более 1850 документов, собранных в семь дел.

Источник: Аргументы и факты

Аргентинские власти рассекретили документы о нацистских преступниках, сбежавших в Аргентину после Второй мировой войны. Соответствующий архив опубликован на сайте правительства страны.

«Свод включает более 1850 документов, собранных в семь досье», — сказано в описании к досье.

Среди обнародованных документов есть дело немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил опыты над узниками концентрационных лагерей. Кроме того, в рассекреченный архив вошли досье офицера гестапо Вальтера Кучмана, надзирателя концлагеря Кайзервальд Эдварда Рошмана и одного из идеологов Холокоста Адольфа Эйхмана, которого позже похитила и вывезла из Аргентины израильская разведка «Моссад».

Напомним, в середине апреля Центральное разведывательное управление обнародовало документы, согласно которым после официального подтверждения смерти Адольфа Гитлера спецслужбы США продолжали его розыск на протяжении ещё десяти лет. В одном из материалов говорится, что американское разведуправление получало сведения, в соответствии с которыми нациста могли укрывать в спа-отеле на территории Аргентины.