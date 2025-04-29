Аргентина рассекретила досье на сбежавших в страну нацистских преступниках

Среди обнародованных документов есть дело немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил опыты над узниками концентрационных лагерей. Кроме того, в рассекреченный архив вошли досье офицера гестапо Вальтера Кучмана, надзирателя концлагеря Кайзервальд Эдварда Рошмана и одного из идеологов Холокоста Адольфа Эйхмана, которого позже похитила и вывезла из Аргентины израильская разведка «Моссад».