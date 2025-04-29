Создано устройство для испытаний подшипников в жидком металле

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева создали уникальное устройство для испытаний подшипников, работающих в жидком металле при высоких температурах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Изобретение предназначено для использования в атомной индустрии.
«Инженеры и исследователи НГТУ им. Р. Е. Алексеева получили евразийский патент на новое устройство для испытаний подшипников скольжения в среде тяжелого жидкометаллического теплоносителя (ТЖМТ). Такой теплоноситель используется в реакторах на быстрых нейтронах», — отметили в пресс-службе.
Исследования направлены на усовершенствование и разработку новых моделей подшипников для ядерных ректоров на быстрых нейтронах 4-го поколения. Сами подшипники используются в циркуляционных насосах, которые перекачивают жидкий свинец или сплав свинца с висмутом в исследовательских и энергетических ядерных установках.
Материалы, работающие в расплавах тяжелых металлов, подвергаются воздействию высоких температур — до 550 градусов, и находятся в коррозионно-агрессивной среде. Поэтому устройство разделено на две части: емкость, в которую погружается выемная часть с валом и испытываемым подшипником, и само устройство нагружения.
Над уровнем теплоносителя в емкости во время работы поддерживается постоянное давление инертного газа, например, аргона. Механизм нагружения устроен так, чтобы с высокой точностью передавать усилие на вал, вращающийся в подшипнике, с помощью штока с пружиной через поршень и систему преобразования вращательного движения регулировочного болта пружины в поступательное. Ответное усилие воспринимается измерительным тензодатчиком.