Создано устройство для испытаний подшипников в жидком металле

Над уровнем теплоносителя в емкости во время работы поддерживается постоянное давление инертного газа, например, аргона. Механизм нагружения устроен так, чтобы с высокой точностью передавать усилие на вал, вращающийся в подшипнике, с помощью штока с пружиной через поршень и систему преобразования вращательного движения регулировочного болта пружины в поступательное. Ответное усилие воспринимается измерительным тензодатчиком.