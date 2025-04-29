Разработан многофункциональный биопрепарат для защиты сельхозпосевов

«[Биопрепарат] подходит для большого числа сельхозкультур: в первую очередь мы ориентировались на зерновые, но со временем стало понятно, что он может быть полезен для зернобобовых, таких как нут или соя, для винограда, даже для лекарственных или эфиромасличных растений — например, для лаванды. Мы обратили внимание на этот штамм Paenibacillus polymyxa, потому что он является природным антагонистом для 14 видов патогенных грибов, вызывающих заболевания у растений. Но сейчас мы знаем, что он также помогает им получать такие элементы минерального питания, как азот, фосфор и другие», — уточнила Каменева.