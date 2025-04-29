Разработан многофункциональный биопрепарат для защиты сельхозпосевов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые НИИ сельского хозяйства Крыма разработали биопрепарат на основе живых бактерий, который не только защищает растения от 14 видов патогенных грибов, но также помогает им получать больше необходимых веществ из окружающей среды и обладает некоторыми другими полезными свойствами. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией физиологии и экологии микроорганизмов ФГБУН «НИИСХ Крыма», кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Каменева.
«Сейчас получен патент на изобретение биопрепарата. Основой для него стал штамм ризобактерий Paenibacillus polymyxa П13НК, который был выделен более 10 лет назад, вошел в Крымскую коллекцию микроорганизмов — и мы изучали его свойства. Преимущество данной разработки в том, что обычно коллеги сосредотачиваются на одном-двух свойствах, а мы смогли изучить, проанализировать и обосновать эффект сразу по нескольким направлениям, что является несомненным плюсом такого биопрепарата», — рассказала ученый.
Она пояснила, что штамм выделен из ризосферы (насыщенное бактериями пространство около корней) гороха. Сейчас ученые выработали способ получения конечного биопрепарата из живой культуры, и в 2025 году он проходит апробацию на нескольких сельхозпредприятиях.
«[Биопрепарат] подходит для большого числа сельхозкультур: в первую очередь мы ориентировались на зерновые, но со временем стало понятно, что он может быть полезен для зернобобовых, таких как нут или соя, для винограда, даже для лекарственных или эфиромасличных растений — например, для лаванды. Мы обратили внимание на этот штамм Paenibacillus polymyxa, потому что он является природным антагонистом для 14 видов патогенных грибов, вызывающих заболевания у растений. Но сейчас мы знаем, что он также помогает им получать такие элементы минерального питания, как азот, фосфор и другие», — уточнила Каменева.
Она добавила, что еще одним важным свойством является то, что ликвидируя опасные грибки, биопрепарат не уничтожает бактерии, помогая в итоге формировать слой полезной биоты около корней растений. «Такие природные средства защиты актуальны для биологизированного и экологически ориентированного земледелия», — отметила собеседница агентства.
В Министерстве науки и высшего образования РФ журналистам пояснили, что работа была выполнена в рамках госзадания «Функциональные особенности растительно-микробного взаимодействия в управлении стрессоустойчивостью, продуктивностью агрофитоценозов и реализации потенциала микробных препаратов нового поколения».