МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

МС-21, оснащённый новейшими российскими системами, совершил свой первый полёт. Этот полёт стал началом заводских испытаний, сообщает Ростех.
В ходе полёта были протестированы различные системы, включая отечественную авионику, системы электроснабжения и кондиционирования. Полёт выполнялся с аэродрома Иркутского авиационного завода, принадлежащего компании «Яковлев», которая входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Полёт продолжался 1 час 15 минут, в ходе которого самолёт достиг скорости 580 км/ч и высоты 3000 метров. Полётное задание было успешно выполнено, все системы, включая новые российские, работали без сбоев.
«МС-21 призван заменить самолёты Boeing и Airbus в небе России. Это современный и комфортабельный самолёт с выдающимися аэродинамическими характеристиками и новейшими системами на борту. В сочетании с двигателями ПД-14, разработанными Объединённой двигателестроительной корпорацией, это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и экономическую выгоду для авиакомпаний. Наши авиастроители проделали огромную работу, заменив около 80 иностранных систем и компонентов, чтобы обеспечить независимость от санкций и поставщиков из других стран. Сегодняшний полёт приближает нас к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещённого МС-21», — сказал Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха.
Ранее сообщалось, что поставки импортзамещённых самолётов SJ-100 планируются в 2026 году, лайнер сертифицируют вовремя.