МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

«МС-21 призван заменить самолёты Boeing и Airbus в небе России. Это современный и комфортабельный самолёт с выдающимися аэродинамическими характеристиками и новейшими системами на борту. В сочетании с двигателями ПД-14, разработанными Объединённой двигателестроительной корпорацией, это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и экономическую выгоду для авиакомпаний. Наши авиастроители проделали огромную работу, заменив около 80 иностранных систем и компонентов, чтобы обеспечить независимость от санкций и поставщиков из других стран. Сегодняшний полёт приближает нас к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещённого МС-21», — сказал Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха.