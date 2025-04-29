VIP-коуч Тлиашинова задолжала российской налоговой почти полмиллиарда рублей

43-летняя многодетная мать переехала в Дубай, но продолжает исправно получать день с соотечественников. А вот налоги она платить не так бесперебойно. Оказалось, что у звёздной психологини накопился долг перед ФНС России в ₽460 657 772, 05.
Тлиашинова величает себя основателем Международной академии квантовой психологии и является автором методики «Мастер разборов». Расценки на курсы коуча немалые — например, семинар «Квантовое туннелирование» стоит 200 тысяч рублей, «Поднятие по этажам реальности» — 50 тысяч рублей, а онлайн-семинар «Поющие чаши» по женственности и сексуальности — 10 тысяч рублей. Самый дорогой абонемент на менторство Тлиашиновой стоит 5 миллионов рублей, а самый дешёвый — 100 тысяч рублей.
Блогерша с размахом отметила своё 43-летие 19 апреля. Тогда мать четверых детей в разводе пожелала себе ещё двух детей и 1 млрд долларов. Сейчас она в поиске идеального мужчины.
А ранее Life.ru сообщал, что у звезды сериала «Трудные подростки» Владимира Гарцунова возникли проблемы с Федеральной налоговой службой. Сейчас его счета заблокированы из-за задолженности.