VIP-коуч Тлиашинова задолжала российской налоговой почти полмиллиарда рублей

Тлиашинова величает себя основателем Международной академии квантовой психологии и является автором методики «Мастер разборов». Расценки на курсы коуча немалые — например, семинар «Квантовое туннелирование» стоит 200 тысяч рублей, «Поднятие по этажам реальности» — 50 тысяч рублей, а онлайн-семинар «Поющие чаши» по женственности и сексуальности — 10 тысяч рублей. Самый дорогой абонемент на менторство Тлиашиновой стоит 5 миллионов рублей, а самый дешёвый — 100 тысяч рублей.