НГУ: жители Центральной России увидят полное лунное затмение 5 мая

В марте люди по всему миру наблюдали редкое астрономическое событие — полное лунное затмение, окрасившее Луну в красный цвет. Это явление, известное как «кровавая Луна», было видно над Атлантическим и Тихим океанами, в Соединенных Штатах Америки, а также в западных частях Африки и Европы.