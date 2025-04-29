НГУ: жители Центральной России увидят полное лунное затмение 5 мая

Жители центральных регионов России смогут стать свидетелями полного лунного затмения 5 мая. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ), максимальная фаза этого явления ожидается примерно в 6 часов утра по московскому времени.
«В эти утренние часы восходящее Солнце может немного “испортить” контрастность происходящего события, но тем не менее его можно будет наблюдать», — уточнил собеседник агентства.
По данным НГУ, затмение начнется в 5:14 утра по московскому времени и завершится в 6:22. Наиболее зрелищный момент, когда Луна из-за отражения солнечного света приобретет красноватый оттенок, придется на 5:53.
Напомним, полное лунное затмение возникает при выстраивании Солнца, Луны и Земли в одну линию. Оно происходит в тот момент, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и отбрасывает свою тень на естественный спутник.
В марте люди по всему миру наблюдали редкое астрономическое событие — полное лунное затмение, окрасившее Луну в красный цвет. Это явление, известное как «кровавая Луна», было видно над Атлантическим и Тихим океанами, в Соединенных Штатах Америки, а также в западных частях Африки и Европы.
Покраснение Луны объясняется тем, что солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, рассеивается и приобретает красные тона. В древние времена люди часто негативно трактовали подобное явление. Они считали, что «кровавая Луна» предвещает несчастья.
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