Эксперт оценил вероятность падения «Космоса-482» на территории России

Эксперт отметил, что «Космос-482» «приспособлен к жесточайшим условиям», которые присущи Венере, поэтому «способен в целости добраться и до поверхности Земли». Вместе с тем, у аппарата может не раскрыться парашют, а это означает, что «скорость столкновения с поверхностью Земли будет очень высока».