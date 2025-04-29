Эксперт оценил вероятность падения «Космоса-482» на территории России

Об этом РБК сообщил популяризатор космонавтики, автор блога «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров.
Автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Космос-482» отправили изучать Венеру в 1972, но АМС быстро вышла из строя. Она должна вернуться в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая.
Эксперт отметил, что «Космос-482» «приспособлен к жесточайшим условиям», которые присущи Венере, поэтому «способен в целости добраться и до поверхности Земли». Вместе с тем, у аппарата может не раскрыться парашют, а это означает, что «скорость столкновения с поверхностью Земли будет очень высока».
«Мала вероятность, что он упадет именно на территорию России, поскольку он летает вокруг Земли с наклонением 52 градуса, а большая часть территории России лежит севернее этих широт», — сказал Егоров.
Он также подчеркнул, что, аппарат априори принадлежит «Роскосмосу», так как Россия — правопреемник СССР. Если аппарат, падая, повредит чью-нибудь собственность, то ответственность тоже ляжет на «Роскосмос», подчеркнул эксперт.
После запуска двигатель АМС преждевременно отключился из-за проблем с таймером и аппарат не смог покинуть околоземную орбиту, уточнил Naked science. Теперь АМС должна совершить неконтролируемое вхождение в атмосферу Земли с последующим падением.
Спускаемый аппарат «Космоса-482» «покрыт толстой теплозащитой, а под ней еще теплоизоляция и жесткий корпус, как у батискафа, способный выдержать давление в 100 атмосфер», рассказал Егоров. Если станция упадет в воду, то сможет «сохранить целостность и будет плавать как поплавок».