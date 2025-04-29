Рассекречено досье укрывшихся в Аргентине нацистов, среди них надзиратель и любитель опытов над узниками

Ранее власти Аргентины объявили о своём решении рассекретить все имеющиеся у них данные о сбежавших после Второй мировой нацистах. Аргентински премьер Франкос отметил, что причин не делать этого уже давно нет. Историк в беседе с Life.ru рассказал, как и почему военные преступники сбежали именно в эту южноамериканскую страну.