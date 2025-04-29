Рассекречено досье укрывшихся в Аргентине нацистов, среди них надзиратель и любитель опытов над узниками

«Свод включает более 1850 документов, собранных в 7 досье», — сказано в описании архива.
На сайте висит досье на Адольфа Эйхмана, которого ещё называют «архитектором холокоста». Кстати, израильская разведка в итоге похитила его из Аргентины. Кроме того, там есть данные о надзирателе концлагеря Эдварде Рошмане и офицере гестапо Вальере Кучмане.
Ранее власти Аргентины объявили о своём решении рассекретить все имеющиеся у них данные о сбежавших после Второй мировой нацистах. Аргентински премьер Франкос отметил, что причин не делать этого уже давно нет. Историк в беседе с Life.ru рассказал, как и почему военные преступники сбежали именно в эту южноамериканскую страну.