МВД предложило ввести четыре типа защиты для иностранцев в России

В МВД России разработали четыре типа защиты для иностранцев, находящихся в стране.
МВД РФ разработало новый законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации», по которому иностранцы могут получить защиту в стране. Так, для этого им нужно получить статус беженца, временное или политическое убежище или же статус временной защиты. Соответствующая информация размещена в тексте проекта.
«[Законопроект] вводит четыре возможности для граждан другого государства (или людей без гражданства) получить защиту у России: получение статуса беженца, временного убежища, политического убежища, временной защиты», — говорится в проекте «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации». Информацию передает РБК.
В настоящее время аналогичные вопросы регулируются законом «О беженцах». Однако он предусматривает только возможность получения статуса беженца или временного убежища.
В пояснительной записке к новому законопроекту отмечается, что при его подготовке был учтен опыт массового обращения граждан Украины за соответствующими статусами в 2014 и 2022 годах. Согласно приведенной в документе статистике, в 2024 году за предоставлением временного убежища в РФ обратились свыше семи тысяч иностранцев, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого числа статус беженца был присвоен 12 лицам, а временное убежище получили 5 302 человека. Большинство обращений было получено от украинцев.
Условия для получения статуса беженца остались теми же, что и в прошлом законопроекте. Временное убежище будет предоставляться при наличии «гуманных причин», которые требуют временного пребывания человека в РФ. Политическое убежище — для тех, кто ищет в России защиту от преследования из-за общественно-политической деятельности и политических убеждений. Статус временной защиты предусмотрен для ситуаций экстренного массового прибытия граждан В РФ из-за вооруженных конфликтов на их родине.