МВД предложило ввести четыре типа защиты для иностранцев в России

В пояснительной записке к новому законопроекту отмечается, что при его подготовке был учтен опыт массового обращения граждан Украины за соответствующими статусами в 2014 и 2022 годах. Согласно приведенной в документе статистике, в 2024 году за предоставлением временного убежища в РФ обратились свыше семи тысяч иностранцев, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого числа статус беженца был присвоен 12 лицам, а временное убежище получили 5 302 человека. Большинство обращений было получено от украинцев.