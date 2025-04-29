Блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой полмиллиарда рублей

Живущая в Дубае психолог звезд и блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой примерно полмиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как передает SHOT, 43-летняя блогерша, которая уверяет 467 тысяч своих подписчиков в умении прорабатывать деньги и находить финансовые блоки в подсознании, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 460 657 772, 05 рублей.
Тлиашинова называет себя основателем Международной академии квантовой психологии, а также автором методики «Мастер разборов». За один из ее семинаров придется заплатить 200 тысяч рублей, а онлайн-семинар «Поющие чаши» по женственности и сексуальности обойдется в 10 тысяч рублей. Самый дорогой абонемент на менторство можно приобрести за 5 миллионов рублей, а самый дешевый — за 100 тысяч рублей.
Отмечается, что не так давно, 19 апреля, мать четверых детей Тлиашинова с размахом отметила 43-летие.
Накануне стало известно об огромной задолженности другой блогерши. Визажист и предприниматель Гоар Аветисян задолжала ФНС почти 55 миллионов рублей. У нее есть свой бренд косметики «GOAR» и студия красоты «Goar Avetisyan Beauty» в Москве, а также компания ООО «Бьюти Академия», которая занимается дополнительным образованием детей и взрослых.