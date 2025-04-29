Блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой полмиллиарда рублей

Тлиашинова называет себя основателем Международной академии квантовой психологии, а также автором методики «Мастер разборов». За один из ее семинаров придется заплатить 200 тысяч рублей, а онлайн-семинар «Поющие чаши» по женственности и сексуальности обойдется в 10 тысяч рублей. Самый дорогой абонемент на менторство можно приобрести за 5 миллионов рублей, а самый дешевый — за 100 тысяч рублей.