Главные новости 29 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 апреля 2025 года.
СМИ назвали пошлины Трампа подарком Китаю
Повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров подорвало авторитет страны в мире, что стало подарком для Си Цзиньпина. Такое мнение высказала The Wall Street Journal. Авторы статьи считают, что Китай теперь считают более надежным рынком, чем Штаты.
Экс-управляющий ЦБ Англии остался премьер-министром Канады
Бывший управляющий Центробанка Англии Марк Карни продолжит занимать пост премьер-министра Канады в результате победы в парламентских выборах Либеральной партии, которую он возглавляет. Победить партийному объединению «помогли» пошлины на товары, введенные Дональдом Трампом.
В Испании почти полностью восстановили электроснабжение
Ночью в Испании возобновили подачу электричества абонентам — восстановили около 99,16% потребления. Работы по перезагрузке энергосистемы продолжаются на полуострове. Блэкаут, который затронул почти всю территорию страны, произошел 28 апреля. Причины отключения устанавливаются.
Истребитель рухнул с палубы авианосца США в Красном море
Истребитель F/A-18 Hornet при буксировке в ангарном отсеке атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красном море сорвался с троса и упал в воду. В результате инцидента боевой самолет затонул, пострадал один человек. С военного судна США осуществляет удары по вооруженным объединениям хуситов в Йемене.
Маск обозначил главную угрозу благополучию Китая
Миллиардер и глава департамента эффективности Белого дома Илон Маск считает, что Китай вскоре столкнется с демографическим кризисом, который повлияет на ситуацию в стране негативным образом. Предприниматель признал, что из-за низкой рождаемости под угрозой находятся нации многих стран.