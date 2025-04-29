Главные новости 29 апреля 2025 года

Истребитель F/A-18 Hornet при буксировке в ангарном отсеке атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красном море сорвался с троса и упал в воду. В результате инцидента боевой самолет затонул, пострадал один человек. С военного судна США осуществляет удары по вооруженным объединениям хуситов в Йемене.