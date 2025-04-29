Участники «Миллиона призов» жертвуют деньги на благотворительность

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Участники программы «Миллион призов» уже перевели более 123 миллионов рублей в благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие гуманитарную помощь мирным жителям новых и близлежащих зоне СВО регионов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Москвичи направляют баллы на помощь не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и бойцам специальной военной операции. Участники программы “Миллион призов” уже перевели более 123 миллионов рублей в благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и оказывающие гуманитарную помощь мирным жителям прифронтовых и новых территорий. Вырученные деньги идут на закупку автомобилей, дронов, амуниции, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, необходимого бойцам», — говорится в сообщении.
«Миллион призов» — сайт, где москвичи могут использовать городские баллы для получения товаров и услуг более 400 организаций-партнеров. Программа лояльности позволяет применять накопленные баллы для получения скидок в магазинах, кафе и ресторанах, приобретения билетов в театры и музеи, а также пополнения транспортной карты «Тройка» и парковочного счета приложения «Парковки России». Кроме того, пользователи сайта могут направлять средства на благотворительность, добавляется в сообщении.