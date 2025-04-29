Участники «Миллиона призов» жертвуют деньги на благотворительность

«Миллион призов» — сайт, где москвичи могут использовать городские баллы для получения товаров и услуг более 400 организаций-партнеров. Программа лояльности позволяет применять накопленные баллы для получения скидок в магазинах, кафе и ресторанах, приобретения билетов в театры и музеи, а также пополнения транспортной карты «Тройка» и парковочного счета приложения «Парковки России». Кроме того, пользователи сайта могут направлять средства на благотворительность, добавляется в сообщении.