«Он не борется за Америку, а разрушает ее»: Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампу

Член Палаты представителей от Демократической партии штата Мичиган Шри Танедар 29 апреля подал заявление об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета The Hill.
«Я представил статьи об импичменте президента США Дональда Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не “борется за Америку”, а разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию», — заявил Танедар в своих соцсетях.
Танедар выдвинул семь статей об импичменте Трампа, включая ошибочную депортацию Килмара Абрего Гарсии и незаконное сокращение финансирования Министерства эффективности. Обвинения также касаются повышения тарифов, давления на журналистов, коррупции в суде и незаконного сбора личных данных.
Издание отмечает, что в Палате представителей с республиканским большинством маловероятно одобрение статей об импичменте, так как необходима поддержка республиканцев. В Сенате тоже будет проблематично получить много голосов, поскольку и там доминируют республиканцы.
Танедар подчеркнул, что главным обвинением является попытка Трампа сконцентрировать неограниченную власть и нарушить конституционные ограничения, заявив, что президент не должен быть выше закона.
Он также был обеспокоен появившимися материалами на сайте Трампа о его участии в выборах 2028 года и призвал всех своих коллег демократов поддержать импичмент.
Ранее член Конгресса США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в течение 30 дней начнет процесс импичмента американского лидера Дональда Трампа. По его мнению, Трамп незаслуженно занимает пост главы страны.