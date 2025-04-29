«Он не борется за Америку, а разрушает ее»: Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампу

«Я представил статьи об импичменте президента США Дональда Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не “борется за Америку”, а разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию», — заявил Танедар в своих соцсетях.