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«Заменит Boeing и Airbus»: Появилось видео первого полёта полностью российского МС-21

Тестовый образец самолёта МС-21, оснащённый ключевыми отечественными системами, успешно совершил свой первый полёт. Этот вылет знаменует начало заводских испытаний, где будут доводить машину до совершенства перед запуском в серию. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Полёт МС-21. Видео © Telegram / Ростех.

Главной задачей этого вылета стала проверка работы критически важных систем, разработанных и произведённых в России. В частности, испытывали бортовую электронику (авионику), системы питания, климат-контроля и множество других компонентов, без которых современный лайнер не может летать.

Взлёт состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода. Самолёт провёл в воздухе 1 час 15 минут. За это время он достиг высоты 3000 метров и развил скорость до 580 км/ч. Главный итог: полётное задание, включавшее проверку всех ключевых систем, выполнено успешно и в полном объёме. Особенно важно, что все новые отечественные компоненты отработали штатно, без каких-либо нареканий.

«МС-21 призван заменить “боинги” и “эйрбасы” в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолёт, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту», — сказал исполнительный директор организации Олег Евтушенко.

Внутри конструкторы заменили около 80 иностранных деталей, чтобы производство не зависело от зарубежных поставщиков.

Ранее состоялся первый тестовый полёт полностью российского самолёта SJ-100. Все детали для них произвели в России, в том числе двигатели ПД-8. Инженеры выявили множество слабых мест в зарубежных запчастях и попробовали исправить эти недочёты.