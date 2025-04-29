«Заменит Boeing и Airbus»: Появилось видео первого полёта полностью российского МС-21

Взлёт состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода. Самолёт провёл в воздухе 1 час 15 минут. За это время он достиг высоты 3000 метров и развил скорость до 580 км/ч. Главный итог: полётное задание, включавшее проверку всех ключевых систем, выполнено успешно и в полном объёме. Особенно важно, что все новые отечественные компоненты отработали штатно, без каких-либо нареканий.