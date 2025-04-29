«Заменит Boeing и Airbus»: Появилось видео первого полёта полностью российского МС-21

Полёт МС-21. Видео © Telegram / Ростех.
Главной задачей этого вылета стала проверка работы критически важных систем, разработанных и произведённых в России. В частности, испытывали бортовую электронику (авионику), системы питания, климат-контроля и множество других компонентов, без которых современный лайнер не может летать.
Взлёт состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода. Самолёт провёл в воздухе 1 час 15 минут. За это время он достиг высоты 3000 метров и развил скорость до 580 км/ч. Главный итог: полётное задание, включавшее проверку всех ключевых систем, выполнено успешно и в полном объёме. Особенно важно, что все новые отечественные компоненты отработали штатно, без каких-либо нареканий.
«МС-21 призван заменить “боинги” и “эйрбасы” в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолёт, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту», — сказал исполнительный директор организации Олег Евтушенко.
Внутри конструкторы заменили около 80 иностранных деталей, чтобы производство не зависело от зарубежных поставщиков.
Ранее состоялся первый тестовый полёт полностью российского самолёта SJ-100. Все детали для них произвели в России, в том числе двигатели ПД-8. Инженеры выявили множество слабых мест в зарубежных запчастях и попробовали исправить эти недочёты.