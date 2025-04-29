В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана

Отмечается, что поздравить ветерана также пришли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов. Все они услышали о жизненном пути ветерана, посмотрели фотоальбом. От командования общевойсковой армии ВВО Сергею Дмитриевичу была вручена благодарность.