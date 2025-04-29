В Бурятии военнослужащие ВВО навестили 99-летнего ветерана

УЛАН-УДЭ, 29 апр — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в преддверии 80-летия Победы навестили в Бурятии 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича, сообщили в пресс-службе ВВО.
«В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия посетили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поздравить ветерана также пришли юнармейцы и дети из военно-патриотических клубов. Все они услышали о жизненном пути ветерана, посмотрели фотоальбом. От командования общевойсковой армии ВВО Сергею Дмитриевичу была вручена благодарность.
Во дворе перед домом для ветерана выступили артисты: ансамбль «Селенга», не раз побывавший на боевых позициях в зоне СВО, и военный оркестр отдельного гвардейского танкового соединения.
«Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих и юнармейцев. В едином строю благодарность ветерану выразили порядка 100 военнослужащих и детей», — отметили в пресс-службе.