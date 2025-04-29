ФСБ раскрыла историю убийства нацистами троих гражданских в Донбассе

По словам Динкеля, староста Мирнодолинской сельуправы потребовал у старосты сельхозобщины вызвать несколько человек на допрос. В итоге трое подозреваемых были отвезены к немецкому офицеру Бауэру. Одного из них он отпустил, а остальных двух оклеветал коллаборационист из карательной полиции. На следующий день каратели привезли еще одного арестованного мужчину.