ФСБ раскрыла историю убийства нацистами троих гражданских в Донбассе

УФСБ по ДНР обнародовало архивные документы, раскрыв историю убийства в годы ВОВ пособниками нацистов из карательных отрядов трех советских граждан в Александровском районе за якобы порчу кабеля. Об этом пишет агентство ТАСС.
Из показаний осужденного советским судом коллаборациониста Александра Динкеля следует, что в селе Марьенке Мирнодолинского сельсовета Александровского района кто-то повредил немецкий кабель.
По словам Динкеля, староста Мирнодолинской сельуправы потребовал у старосты сельхозобщины вызвать несколько человек на допрос. В итоге трое подозреваемых были отвезены к немецкому офицеру Бауэру. Одного из них он отпустил, а остальных двух оклеветал коллаборационист из карательной полиции. На следующий день каратели привезли еще одного арестованного мужчину.
«Бауэр приказал нам расстрелять этих арестованных, которых всего было три человека. Мы втроем — Гельмель Александр, Гельмель Климент и я — отконвоировали арестованных за село Александровку, и примерно в трех километрах от Александровки, в балке, их расстреляли», — заявил Динкель.
Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила материалы о немецких пропагандистах в период ВОВ.