Марочко рассказал о рывке и продвижении бойцов ВС РФ у Часова Яра

Российские войска активизировали наступательные действия в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный аналитик Андрей Марочко.
По его словам, российские подразделения продвигаются в окрестностях Часова Яра. Бойцы ВС РФ совершили стремительный прорыв и закрепились сразу на трех новых участках в городской черте.
«После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий», — цитирует военного эксперта ТАСС.
Марочко также добавил, что российские солдаты активно теснят Вооруженные силы Украины в западном направлении Часова Яра. Украинская армия предпринимает попытки стабилизировать обстановку, увеличивая количество атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли из «Градов» монастырь в ДНР во время эвакуации мирных жителей.