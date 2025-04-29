Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко рассказал о рывке и продвижении бойцов ВС РФ у Часова Яра

Российские военные активно выдавливают и оттесняют ВСУ в западном направлении Часова Яра, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска активизировали наступательные действия в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный аналитик Андрей Марочко.

По его словам, российские подразделения продвигаются в окрестностях Часова Яра. Бойцы ВС РФ совершили стремительный прорыв и закрепились сразу на трех новых участках в городской черте.

«После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий», — цитирует военного эксперта ТАСС.

Марочко также добавил, что российские солдаты активно теснят Вооруженные силы Украины в западном направлении Часова Яра. Украинская армия предпринимает попытки стабилизировать обстановку, увеличивая количество атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли из «Градов» монастырь в ДНР во время эвакуации мирных жителей.