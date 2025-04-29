Создана оптоволоконная линия связи для передачи данных без дорогих усилителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали оптоволоконную линию связи, применив технический эффект «пассивное оптическое усиление». Разработка позволит передавать информацию без применения дорогостоящих усилителей мощности, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали оптоволоконную линию связи, позволяющую передавать информацию на значительное расстояние без применения дорогостоящих усилителей мощности. Это уже второе реализованное нами устройство на коммерчески доступных серийно выпускаемых компонентах, действующее на принципе “пассивного оптического усиления” СВЧ-сигнала», — привели в пресс-службе слова научного сотрудника лаборатории радиофотоники, преподавателя кафедры физической электроники и технологии (ФЭТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Ивана Таценко.
Уточняется, что оптоволоконная связь — это способ передачи данных, который использует в качестве носителя сигнала электромагнитные волны оптического диапазона, передающие информацию через специальные волоконно-оптические кабели. Пропускная способность линий оптоволоконной связи многократно превышает показатели других коммуникационных систем и может измеряться терабайтами в секунду. Кроме того, по оптоволокну можно передавать аналоговый радиосигнал в виде модуляции интенсивности оптического сигнала.
Сегодня оптоволоконная связь находит все более широкое применение в разных областях — от компьютеров и бортовых космических, самолетных и корабельных систем, до передачи информации на большие расстояния. Однако оптоволоконная связь для передачи аналоговых радиосигналов имеет определенные недостатки. В частности, при передаче данных на большие расстояния ухудшается качество сигнала. Поэтому такие системы связи снабжаются специальными усилителями мощности, что увеличивает габариты оборудования, уровень шума в канале связи, а также затраты на и без того дорогостоящую инфраструктуру.
По данным пресс-службы, технический эффект «пассивное оптическое усиление» позволяет увеличить мощность радиосигнала при его передаче по оптоволоконной линии связи за счет подбора характеристик лазера и энергии самого излучения. Для получения усиления необходимо использовать лазер, который дает высокую мощность сигнала. Разработка ученых ЛЭТИ состоит из лазера, электрооптического модулятора, оптоволокна длиной 1 км и приемника сигнала — фотодетектора.
«Наша разработка может найти применение в действующих и будущих РЛС — фотонных радарах и волоконно-оптических линиях связи, она позволит улучшить передачу радиосигнала на сравнительно большие расстояния. При этом само оборудование станет более компактным, так как ему не требуются усилители и соответствующая для них инфраструктура», — привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории магноники и радиофотоники, профессора кафедры ФЭТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алексея Устинова.