Создана оптоволоконная линия связи для передачи данных без дорогих усилителей

Сегодня оптоволоконная связь находит все более широкое применение в разных областях — от компьютеров и бортовых космических, самолетных и корабельных систем, до передачи информации на большие расстояния. Однако оптоволоконная связь для передачи аналоговых радиосигналов имеет определенные недостатки. В частности, при передаче данных на большие расстояния ухудшается качество сигнала. Поэтому такие системы связи снабжаются специальными усилителями мощности, что увеличивает габариты оборудования, уровень шума в канале связи, а также затраты на и без того дорогостоящую инфраструктуру.