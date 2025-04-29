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Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники

Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В майские праздники городские службы продолжат работать в обычном режиме. Жители столицы смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях», — рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что москвичи в обычном режиме смогут вызвать мастера, узнать график работы городских ведомств, уточнить расписание городского транспорта и режим работы парковок, передать показания счётчиков, вызвать врача на дом и оплатить счета.

«Напомню, найти ответ на свой вопрос, получить инструкцию или уточнить контакты ведомства можно в разделе “Помощь” на портале mos.ru», — добавил Собянин.