Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники

«В майские праздники городские службы продолжат работать в обычном режиме. Жители столицы смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях», — рассказал Собянин.