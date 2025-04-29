Бирюков рассказал об оформлении улиц Москвы ко Дню Победы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов установят в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем юбилейную 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсим город-герой Москву — на улицах установим в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет знамени Победы, к нему добавили оранжевый и черный — цвета Георгиевской ленты», — отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на въездах в город устанавливают тематические декоративные конструкции «Город-герой Москва», у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях — флаговые композиции.
«Одно из самых масштабных украшений появится на Лубянской площади — целый ансамбль из флагов и 11-метровая “Звезда Победы”, аналогичные конструкции поставим у главного входа в Парк Горького и на площади Дорогомиловской Заставы. Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции “Звезда Победы” и “Салют Победы”. Традиционно украсим флагами столичные мосты, в том числе Большой Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский и мост Победы», — добавил Бирюков.
Также он рассказал, что на Поклонной горе и Сокольнической площади у станции метро «Динамо» появятся стенды с информацией о героях Великой Отечественной войны и архивными фото. Фотозоны «9 мая» обустроят возле Центрального музея вооруженных сил РФ, на Суворовской и Триумфальной площадях, Садово-Кудринской улице, возле Павелецкого и Ярославского вокзалов, Московского городского совета ветеранов и Музея обороны Москвы, на смотровой площадке Воробьевых гор и в парке Зарядье.
Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.