Бирюков рассказал об оформлении улиц Москвы ко Дню Победы

«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем юбилейную 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсим город-герой Москву — на улицах установим в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет знамени Победы, к нему добавили оранжевый и черный — цвета Георгиевской ленты», — отметил Бирюков.